Опозорившуюся "Нобелевку" заменят альтернативной премией

Награда "Новой Академии" вместо Нобелевской премии по литературе. Сто шесть шведских деятелей культуры заявили о решении вручить в текущем году новую литературную премию, которая составит альтернативу отмененной на этот год "Нобелевке". Члены новой структуры видят свою миссию в том, чтобы литература оставалась инструментом воспитания сопереживания в людях и умения уважать ближнего вне зависимости от его статуса.

Фото: flickr.com

Пока акция задумана как разовая, но не исключено, что Нобелевский фонд передаст "Новой Академии" право на вручение литературной награды на постоянной основе. Дело в том, что исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен уже заявлял о возможности передачи своих полномочий от Шведской академии другой организации.

Напомним, что, как ранее рассказывала "Правда.Ру", в этом году руководители Нобелевского комитета официально заявили, что премия по литературе вручаться не будет. Такое решение было принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов. Остальных номинаций ситуация не коснулась.

Нобелевская премия, история которой началась в 1901 году, была призвана отмечать произведения идеалистической направленности, предпринимающие попытку изменить мир в лучшую сторону, однако за годы ее существования вектор несколько сместился.

Претендентом же на награду "Новый Академии" может стать автор из любого уголка земного шара, опубликовавший не менее двух произведений, в основе которых — размышления о роли человека в мире. При этом публикация последней книги должна прийтись на последнее десятилетие. Затем из предложенных кандидатур путем публичного голосования изберут четверых. Именно среди них жюри будет искать победителя, чье имя назовут 10 декабря.

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