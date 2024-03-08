Цена биткоина идет к 70 тысячам долларов за штуку

Биткоин стремительно приближается к историческому максимуму.
Согласно данным биржи Binance, по состоянию на 18:39 по московскому времени, биткоин демонстрирует рост на 0,94% за сутки, достигнув 67 874 долларов. В течение нескольких минут цена поднималась до 69 000 долларов, установив новый рекорд.
Портал CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, сообщает о росте стоимости криптовалюты на 1,08% до 68 017 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Предыдущий рекорд в 69 000 долларов был установлен 10 ноября 2021 года. На этой неделе, во вторник, биткоин снова достиг этого уровня, но затем скорректировался.
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