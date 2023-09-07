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Биткоин негативно реагирует на укрепление доллара США

1:59
Криптовалюты

Недавно индекс доллара вырос до 104,885 пункта, достигнув пятимесячного максимума. Вечером 6 сентября он ненадолго приблизился к отметке в 105 пунктов, достигнув локального пика в 104,907 пункта. В последний раз курс доллара США был на таком уровне в марте 2023 года.

Биткоин негативно реагирует на укрепление доллара США
Фото: openverse

Укрепление доллара оказало негативное влияние как на фондовые рынки, так и на криптовалюты. Биткоин (BTC) упал до 25 652 долларов в ночь на 7 сентября, что означает снижение его стоимости почти на 6% за неделю.

Эфир (ETH) и Binance Coin (BNB) торговались на уровне $ 1629 и $ 217,7 соответственно на момент публикации этого отчета, испытав снижение стоимости примерно на 1% в течение дня.

Среди десяти лучших альткоинов исключением стал Cardano (ADA), торгующийся на положительной территории с ценой в 0,256 доллара и рыночной капитализацией чуть более 9 миллиардов.

Аналитики Glassnode Ян Аллеманн и Ян Хаппель предположили, что биткоин может упасть до 24 800 долларов, сославшись на сильную зону сопротивления между 25 800 и 26 800 долларами. Снижение активности трейдеров говорит о том, что дно, возможно, было достигнуто. В то время как BTC может претерпеть корректировки в ближайшие дни по мере укрепления доллара, эксперты менее склонны полагать, что это будет серьезное снижение.

Ранее мы писали, что эксперт Майк Макглоун дал прогноз о будущем биткоина

 

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ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСКАЗАЛ ВСЕ!!! ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ! ЗОЛОТО, ДОЛЛАР, БИТКОИН
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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