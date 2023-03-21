Омские чиновники должны будут отчитываться о своих активах в криптовалюте

0:41 Your browser does not support the audio element. Криптовалюты

В законодательство о противодействии коррупции Омской области вносятся некоторые изменения на основании приказа от министерства региональной безопасности региона.

Как уточняет gorod55.ru, теперь чиновникам придётся отчитываться не только о владении объектами недвижимости, ценными бумагами, авто и капиталами. Отныне они обязаны докладывать государству о своих активах в криптовалюте любых видов: биткоинах, эфириуме или стэйблкоинах.

Соответствующий приказ за подписью министра региональной безопасности Омской области Алексея Кубица вступил в действие 17 марта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.