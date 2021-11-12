Колташов: Майнеры - подарок энергокомпаниям. Вот если б ещё налоги платили

Майнеры криптовалют спровоцировали дефицит электричества в Казахстане. Причём настолько серьёзный, что власти страны вынуждены были просить Россию увеличить поставки электроэнергии.
А как с этим обстоят дела в России, где тоже много майнеров? Например, иркутский губернатор уже говорил о том, что потребление электричества в Приангарье из-за них подскочило чуть ли не в 10 раз.
По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, дефицит электричества нашей стране уж точно не грозит:
"Мы с советского периода имеем избыток электрической энергии, поскольку у нас есть сибирские реки, и там поставлены электростанции, гидроэлектростанции. Они строились в расчёте на обеспечение новых промышленных предприятий, которые в Сибири так и не заработали из-за краха экономики в 90-е", — пояснил он корреспонденту Pravda. Ru.
В общем, российские майнеры, заняли те мощности, которые без них простаивали. И, по словам эксперта, стали настоящим подарком для энергетических компаний, которые "заинтересованы в том, чтобы люди больше потребляли энергии, больше тратили и - соответственно - больше платили".
— Планируется ли как-то узаконить эту деятельность? Стоит ли?
— В майнерской деятельности ничего незаконного нет. Незаконность возникает тогда, когда созданные таким образом цифровые продукты пытаются использовать в качестве расчетных средств на территории Российской Федерации. У нас же в качестве денежных знаков могут использоваться внутри страны только рубли. Иностранная валюта может быть на депозитах, может передаваться как-то, но не может быть использована для расчета при купле-продаже.
Майнеры создают свои продукты - криптовалюты - как биржевые товары, как что-то, что торгуется на рынке. Это у нас можно. Поэтому здесь ничего незаконного нет.
Единственное, что государство может сделать, это установить некий налог. Например, налог на добавленную стоимость.
Но здесь есть нюанс: криптовалюты — это аналог ценных бумаг. И они на этом основании могут торговаться.
Вот если не признать их ценными бумагами, а признать товарами, требующими больших энергетических затрат, включить сюда НДС, то майнить будет уже не так выгодно, потому что 20% придется отдать налоговикам.
Вот такой сценарий вполне возможен. И, я думаю, так будет справедливо. Раз все налоги платят, то и майнеры, получающие неплохую прибыль, должны.
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