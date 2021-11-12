EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские пары лидируют на Гран-при Японии по фигурному катанию
Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
"Начинают заигрываться": Крым призвал НАТО прекратить провокации в Чёрном море
Минобороны удвоит число военных медиков в ковидном центре в Подмосковье
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в зимний период
Конфликт Варшавы и Минска "аукнется" геополитическими проблемами - Британия
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии
Глава CMD Ukraine опасается: Украина может лишиться 300 миллионов долларов
В тюрьмах Таиланда заключённым разрешат заводить собак для борьбы с депрессией

Колташов: Майнеры - подарок энергокомпаниям. Вот если б ещё налоги платили

Криптовалюты

Майнеры криптовалют спровоцировали дефицит электричества в Казахстане. Причём настолько серьёзный, что власти страны вынуждены были просить Россию увеличить поставки электроэнергии.

Колташов: Майнеры - подарок энергокомпаниям. Вот если б ещё налоги платили

А как с этим обстоят дела в России, где тоже много майнеров? Например, иркутский губернатор уже говорил о том, что потребление электричества в Приангарье из-за них подскочило чуть ли не в 10 раз.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, дефицит электричества нашей стране уж точно не грозит:

"Мы с советского периода имеем избыток электрической энергии, поскольку у нас есть сибирские реки, и там поставлены электростанции, гидроэлектростанции. Они строились в расчёте на обеспечение новых промышленных предприятий, которые в Сибири так и не заработали из-за краха экономики в 90-е", — пояснил он корреспонденту Pravda. Ru.

В общем, российские майнеры, заняли те мощности, которые без них простаивали. И, по словам эксперта, стали настоящим подарком для энергетических компаний, которые "заинтересованы в том, чтобы люди больше потребляли энергии, больше тратили и - соответственно - больше платили".

— Планируется ли как-то узаконить эту деятельность? Стоит ли?

— В майнерской деятельности ничего незаконного нет. Незаконность возникает тогда, когда созданные таким образом цифровые продукты пытаются использовать в качестве расчетных средств на территории Российской Федерации. У нас же в качестве денежных знаков могут использоваться внутри страны только рубли. Иностранная валюта может быть на депозитах, может передаваться как-то, но не может быть использована для расчета при купле-продаже.

Майнеры создают свои продукты - криптовалюты - как биржевые товары, как что-то, что торгуется на рынке. Это у нас можно. Поэтому здесь ничего незаконного нет.

Единственное, что государство может сделать, это установить некий налог. Например, налог на добавленную стоимость.

  • Поскольку это непищевой продукт, то НДС должен составлять 20%.

Но здесь есть нюанс: криптовалюты — это аналог ценных бумаг. И они на этом основании могут торговаться.

Вот если не признать их ценными бумагами, а признать товарами, требующими больших энергетических затрат, включить сюда НДС, то майнить будет уже не так выгодно, потому что 20% придется отдать налоговикам.

Вот такой сценарий вполне возможен. И, я думаю, так будет справедливо. Раз все налоги платят, то и майнеры, получающие неплохую прибыль, должны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Игра по правилам", или как построен бизнес на Вашем цифровом “Я”
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
"Начинают заигрываться": Крым призвал НАТО прекратить провокации в Чёрном море
Минобороны удвоит число военных медиков в ковидном центре в Подмосковье
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в зимний период
Конфликт Варшавы и Минска "аукнется" геополитическими проблемами - Британия
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от внебольничной пневмонии
Глава CMD Ukraine опасается: Украина может лишиться 300 миллионов долларов
Штаммы коронавируса "Дельта", "Мю", "Лямбда" и "Эпсилон". Что их объединяет и как с ними бороться?
В тюрьмах Таиланда заключённым разрешат заводить собак для борьбы с депрессией
Греция всё поняла про Россию и даёт советы НАТО, как вести себя с Москвой
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Ирина Шлионская Распродажи — это одна большая фикция Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа" Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Мир. Новости мира
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников