Колташов: Майнеры - подарок энергокомпаниям. Вот если б ещё налоги платили

Майнеры криптовалют спровоцировали дефицит электричества в Казахстане. Причём настолько серьёзный, что власти страны вынуждены были просить Россию увеличить поставки электроэнергии.

А как с этим обстоят дела в России, где тоже много майнеров? Например, иркутский губернатор уже говорил о том, что потребление электричества в Приангарье из-за них подскочило чуть ли не в 10 раз.

По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, дефицит электричества нашей стране уж точно не грозит:

"Мы с советского периода имеем избыток электрической энергии, поскольку у нас есть сибирские реки, и там поставлены электростанции, гидроэлектростанции. Они строились в расчёте на обеспечение новых промышленных предприятий, которые в Сибири так и не заработали из-за краха экономики в 90-е", — пояснил он корреспонденту Pravda. Ru.

В общем, российские майнеры, заняли те мощности, которые без них простаивали. И, по словам эксперта, стали настоящим подарком для энергетических компаний, которые "заинтересованы в том, чтобы люди больше потребляли энергии, больше тратили и - соответственно - больше платили".

— Планируется ли как-то узаконить эту деятельность? Стоит ли?

— В майнерской деятельности ничего незаконного нет. Незаконность возникает тогда, когда созданные таким образом цифровые продукты пытаются использовать в качестве расчетных средств на территории Российской Федерации. У нас же в качестве денежных знаков могут использоваться внутри страны только рубли. Иностранная валюта может быть на депозитах, может передаваться как-то, но не может быть использована для расчета при купле-продаже.

Майнеры создают свои продукты - криптовалюты - как биржевые товары, как что-то, что торгуется на рынке. Это у нас можно. Поэтому здесь ничего незаконного нет.

Единственное, что государство может сделать, это установить некий налог. Например, налог на добавленную стоимость.

Поскольку это непищевой продукт, то НДС должен составлять 20%.

Но здесь есть нюанс: криптовалюты — это аналог ценных бумаг. И они на этом основании могут торговаться.

Вот если не признать их ценными бумагами, а признать товарами, требующими больших энергетических затрат, включить сюда НДС, то майнить будет уже не так выгодно, потому что 20% придется отдать налоговикам.

Вот такой сценарий вполне возможен. И, я думаю, так будет справедливо. Раз все налоги платят, то и майнеры, получающие неплохую прибыль, должны.

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