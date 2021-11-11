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Майнинг криптовалют в Казахстане привёл к дефициту электричества

Криптовалюты

Казахстан столкнулся с дефицитом электроэнергии, вызванным резким увеличением числа майнеров криптовалют, работающих в стране.

Майнинг криптовалют в Казахстане привёл к дефициту электричества
  • Ситуация настолько серьёзная, что Нур-Султан вынужден был обратиться к России за дополнительными энергетическими мощностями.

Директор Департамента развития электроэнергетики Казахстана сообщил, что государственная энергетическая компания "Самрук-Энерго" вступила в переговоры с российской "Интер РАО" с целью создания совместного предприятия.

Айдос Дарибаев отметил, что за первые десять месяцев 2021 года потребление энергии в стране выросло на 8%. В предыдущие годы процентный рост, как правило, составлял около 1-2%.

По данным правительства Казахстана, нехватка электроэнергии вызвана резким ростом добычи криптовалют, вызванным решением Китая запретить эту практику. После изменения законодательства Поднебесной оборудование, используемое для добычи цифровых активов, таких как биткойн, было перемещено через границу.

  • После запрета в Китае Казахстан стал вторым по величине криптодобытчиком в мире после США.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, обязывающий майнеров криптовалют платить дополнительные сборы за электроэнергию. К любой операции по добыче криптовалют будет добавлена дополнительная плата в размере 1 казахстанского тенге ($0,0023) за киловатт-час.

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Автор: Ольга Лебедева
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