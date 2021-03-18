Водителей нового электрокара Fiat 500 наградят криптовалютой

Водители электрокара Fiat 500 будут получать премию в криптовалюте KiriCoin за профессиональное вождение. Оплатить товары или услуги премированные смогут в специализированном сервисе, который разработан командой KiriCoin.

Как утверждает команда разработчиков, данные о вождении, мастерстве и прочих навыках будут автоматически загружены в облачное хранилище. Затем все эти параметры сконвертируют в криптовалюту и распределят между участниками.

Главный разработчик проекта Габриэле Катаккио заявил, что оплата за километр составит 0,2 евро, а пробег в 10 000 км — 150 евро.

"Мы стремимся повысить достойное поведение на дорогах среди наших клиентов и за ответственное поведение вознаграждать".

Также водители с высокими результатами получат возможность вознаграждения дополнительными бонусами в сервисах Amazon, Apple и других. На сайте компании представлен полный список вознаграждений.