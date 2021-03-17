Фантастический рост в стоимости показал ранее неизвестный альткоин Alice. С момента начала торгов его цена возросла на 60 тысяч процентов.
Токен Alice совсем недавно был добавлен в список торгуемых криптовалют на криптобирже Binance.
Торги по нему начались с котировки $0.1, но спустя несколько часов был зарегистрирован максимальный рост $60.
Затем последовал отскок стоимости, и в течение дня альткоин торговался на отметке $39. Тем самым профит для инвесторов составил 39 тысяч процентов по завершении 12-часовых торгов.
Блокчейн-проект My Neighbor Alice прошел листинг на платформе Binance Launchpool. Пользователи биржи могут получать токен Alice в качестве дивидендов за хранение на своем балансе внутренних криптовалют биржи Binance: BNB и BUSD.
Подобные случаи не редкость на криптовалютных биржах при добавлении новых монет. Главное, успеть выйти с профитом. В основном, подобным криптовалютам редко удается удержаться на высоком уровне стоимости в дальнейшем.
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