Криптовалюта Alice за минуту подорожала на 60 тысяч процентов

Фантастический рост в стоимости показал ранее неизвестный альткоин Alice. С момента начала торгов его цена возросла на 60 тысяч процентов.

Токен Alice совсем недавно был добавлен в список торгуемых криптовалют на криптобирже Binance.

Торги по нему начались с котировки $0.1, но спустя несколько часов был зарегистрирован максимальный рост $60.

Затем последовал отскок стоимости, и в течение дня альткоин торговался на отметке $39. Тем самым профит для инвесторов составил 39 тысяч процентов по завершении 12-часовых торгов.

Блокчейн-проект My Neighbor Alice прошел листинг на платформе Binance Launchpool. Пользователи биржи могут получать токен Alice в качестве дивидендов за хранение на своем балансе внутренних криптовалют биржи Binance: BNB и BUSD.

Подобные случаи не редкость на криптовалютных биржах при добавлении новых монет. Главное, успеть выйти с профитом. В основном, подобным криптовалютам редко удается удержаться на высоком уровне стоимости в дальнейшем.