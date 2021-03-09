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В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой

Криптовалюты

Ведущая японская компания Rakuten, занимающаяся онлайн-продажами, порадовала своих клиентов. Теперь им предоставлена возможность приобретать товары за криптовалюту и в первую очередь за биткоины.

В Японии теперь абсолютно везде можно расплатиться криптовалютой

Это они могут сделать в огромном количестве торговых точек. Кроме того, появилась возможность обменять имеющуюся криптовалюту на собственную, принадлежащую этой компании.

К радости клиентов, комиссия за транзакции отсутствует. Однако, введены минимальные и максимальные размеры таких операций. Минимально можно перевести активы на 100 иен, а максимально — 100 000 иен.

В большинстве магазинов в Японии, покупатель сможет рассчитаться криптовалютой, при условии, что этот магазин работает с системой бесконтактных платежей Rakuten Pay или картой Rakuten Point.

Еще осенью 2019 года Тацуя Ямада, президент подразделения данной компании, занимающегося криптовалютами, обещал, что компания приложит все усилия для того, чтобы цифровые деньги могли быть средством повседневных платежей.

Таким образом, обещание сдержано и это существенно облегчило жизнь населения страны восходящего солнца, 80% которого знают и пользуются криптовалютами.

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Автор: Павел Новиков
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