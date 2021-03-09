Эксперты финансового рынка считают инвестиции в BTC очень рискованными

Эксперты по инвестированию активно рассуждают о том, куда и в какое время стоит вкладывать сбережения.
Многие ожидают увеличение биткоина в цене в будущем, но все же курс его очень нестабилен. Так, ровно год назад за одну ночь цена упала почти в 2 раза с $7930 до $4843. Поэтому инвестирование в биткоин рискованно. Оно не гарантирует дохода, но и даже сохранности капитала остаётся под вопросом.
Что касается сбережений в драгоценные металлы, то аналитики считают, что сейчас самое время брать золото, так как оно в последнее время упало в цене. При этом стоит понимать, что в золото лучше вкладывать на долгое время.
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