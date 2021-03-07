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Теперь криптовалютами можно расплачиваться через Apple Pay

Криптовалюты

Сервис BitPay выпустил предоплаченную карту в AppleWallet. Благодаря этому жители США имеют возможность взаиморасчёта криптовалютами и обналичивать средства через банкомат.

Теперь криптовалютами можно расплачиваться через Apple Pay

Представитель компании сообщает:

" Благодаря сервису Apple Pay с добавлением карточного продукта BitPay теперь появилась возможность оплачивать различные товары как онлайн так и оффлайн. Вам нет необходимости дожидаться выпуска пластикой варианта, так как вы можете добавить в сервис Apple Pay е виртуальный аналог, который ничем не уступает пластиковому варианту".

До конца марта разработчики BitPay планируют добавить использование своей карты в сервисы SamsungPay и GooglePay для смартфонов на базе Android.

Карта BitPay поддерживает криптовалюты для взаиморасчета такие, как: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и стейблкоины USDT и Gemini dollar.

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Автор: Павел Новиков
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