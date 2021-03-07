Теперь криптовалютами можно расплачиваться через Apple Pay

Сервис BitPay выпустил предоплаченную карту в AppleWallet. Благодаря этому жители США имеют возможность взаиморасчёта криптовалютами и обналичивать средства через банкомат.
Представитель компании сообщает:
" Благодаря сервису Apple Pay с добавлением карточного продукта BitPay теперь появилась возможность оплачивать различные товары как онлайн так и оффлайн. Вам нет необходимости дожидаться выпуска пластикой варианта, так как вы можете добавить в сервис Apple Pay е виртуальный аналог, который ничем не уступает пластиковому варианту".
До конца марта разработчики BitPay планируют добавить использование своей карты в сервисы SamsungPay и GooglePay для смартфонов на базе Android.
Карта BitPay поддерживает криптовалюты для взаиморасчета такие, как: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и стейблкоины USDT и Gemini dollar.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Долгие годы упорного труда без сна и отдыха дали о себе знать.