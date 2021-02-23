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Биткоин ожидает коррекция и падение стоимости

Криптовалюты

Биткоин пережил стремительное падение в стоимости сегодняшней ночью. Котировки первой криптовалюты упали с $58 000 до $52 000.

Однако, уже сегодня биткоин смог отыграться и достиг отметки в $53 400. Активные торги по-прежнему идут в красной зоне, поэтому ожидается откат стоимости в ближайшие дни.

Эксперт французской, аналитической компании Дэвид Лифшиц считает, что понижение стоимости в пределах 10-20% вполне ожидаемая коррекция и причин для беспокойства нет.

Если "медведи" возьмут контроль над рынком, то стоимость биткоина продолжит свое снижение. Аналитик eToro Саймон Питерс придерживается позитивной точки зрения по поводу стоимости биткоина, но не исключает коррекции стоимости из-за перекупленности цифрового актива.

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Автор: Павел Новиков
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