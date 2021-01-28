У предпринимателя похитили $550 000, вложенные в криптобиржу

В начале текущего года руководитель одной из столичных компаний передал около $250 000 представителю криптобиржи. Передача денежных средств произошла на территории ТЦ на Кутузовском проспекте.

Как стало известно со слов потерпевшего, в начале 2018 года он решил инвестировать в разработку проекта криптовалютной биржи. Спустя некоторое время он передал представителю данной криптовалютной биржи еще $300 000. Данный представитель действительно обеспечил клиенту сайт криптовалютной платформы. Но права на программное обеспечение принадлежали одной из зарубежных компаний.

После всего этого неудачливый инвестор подал заявление в полицию с обвинением в мошенничестве. Главные и основные детали дела пока не разглашаются.

С начала 2021 года в Российской Федерации действует закон о легализации криптосферы. Но в данное время принимать в качестве оплаты за товары и услуги Биткоин и другие криптовалюты власти оставили под запретом. Данный закон развязал руки мошенникам, которые используют технологию блокчейн и само понятие криптовалюты в своих целях.