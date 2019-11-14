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Источник Правда.Ру

Курс криптовалюты Storeum скакнул на 1500% за несколько минут

Криптовалюты » Криптобиржи

Стоимость токена Storeum увеличилась на несколько порядков всего за пару минут в четверг, 14 ноября, сообщает РБК.

Токен подорожал на 1500%, что привело к росту его капитализации до 5 миллионов долларов суммарно. Объём торгов по нему также вырос во много раз.

При этом Storeum представлен только на двух сравнительно небольших торговых площадках, и лишь на одной из них, EtherFlyer, токен показал такой скачкообразный рост. В то же время на VinDAX курс не претерпел значительных изменений.

Эксперты указывают, что подобные случаи резкого подъёма спроса стали обычными для рынка криптовалюты и в большинстве случаев являются результатом банальной спекуляции. Злоумышленники выбирают своей целью наименее популярные токены, на которые легко повлиять, начинают скупать их и создают ажиотажный спрос; вскоре цена токена обрушивается, когда обрадованные владельцы начинают его продавать.

Подобные тактики давно поставлены под контроль на традиционной бирже, но в блокчейне таких регулирующих механизмов пока просто не существует. Большинство криптобирж вообще не имеют сервисов для отслеживания и предотвращения подобных манипуляций. Одна из них, Yobit, даже сама продемонстрировала работу такого «пузыря» в прошлом месяце, открыто пообещав, что её представители в течение одного дня начнут скупать случайно выбранную криптовалюту.

 

Темы storeum новости криптовалют криптовалютная биржа
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