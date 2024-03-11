Работающих не по профилю трудовых мигрантов обяжут покинуть Россию в течение 15 дней

Минтруд предложил обязать трудовых мигрантов покинуть Россию за работу не по профилю

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Минтруд планирует ужесточить условия трудоустройства мигрантов. В соответствии с новыми правилами, иностранные работники обязаны уехать из России, если будут работать вне профиля, указанного в приглашении.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Проект закона создан с целью внедрения специального документа, подтверждающего право мигрантов на временную работу в России и ограничивающего смену деятельности иностранцами. Компании-наниматели будут осуществлять все авансовые платежи в рамках оргнабора, оплачивать им билеты. Если работник захочет перейти в другую компанию, ему придется в ближайшие 15 дней вернуться на родину.

Например, если мигрант, приехавший для работы на стройке, устроится в курьерскую службу, он должен будет покинуть страну в течение 15 дней. Проект закона был подготовлен по поручению кабмина и получил поддержку в Государственной Думе РФ.