Российский бизнес французской компании Danone может перейти компании из Татарстана "Виман" почти за 18 млрд рублей

FT: Danone планирует продать бизнес в России компании «Вамин»

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Danone, покинувшая Россию, может продать бизнес в нашей стране компании из Татарстана "Вамин".

Фото: wikimapia.org by loledezonasur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Financial Times, изучив документы, утверждает, что владельцем "Вамин" является Минтимер Мингазов, входящий также в совет директоров "Эйч энд Эн" (бывшая дочка французского гиганта в РФ), которой теперь руководит Якуб Закриев.

Директор "Вамин" Айрат Мухамадеев уже якобы проинформировал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, что компания готова заплатить 17,7 млрд рублей за активы французов. При этом почти 8 млрд из этих средств направят на погашение задолженностей.

В самой французской корпорации комментариев по этому поводу не дают. Напомним, Danone ушла с российского рынка ещё в октябре 2022 года. В июле 2023 года бизнесом компании в РФ начало управлять Росимущество.

Напомним, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сомневается в целесообразности возвращения в Россию западных автомобильных брендов. Подробнее об этом писала "Правда.ру" в своём материале.