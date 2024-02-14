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Глава Минпромторга усомнился в целесообразности возвращения в Россию западных автобрендов

Мантуров усомнился в целесообразности возвращения западных автобрендов

2:10
Экономика

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выразил сомнения относительно того, имеет ли смысл возвращение иностранных автомобильных брендов, которые покинули российский рынок.

Мантуров усомнился в целесообразности возвращения западных автобрендов
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Ранее "Ведомости" сообщили о решении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которое предусматривало создание перечня из десяти пунктов, соблюдение которых требуется иностранным компаниям для выхода из российского бизнеса. Среди этих требований был пункт, запрещающий покупателям активов заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет, сообщает ТАСС.

Однако некоторые производители уже заключили сделки с опционом на выкуп в течение большего срока. Например, известно, что сделка по продаже активов Mercedes-Benz дилеру "Автодом" предусматривает возможность обратного выкупа в течение шести лет.

Отвечая на вопрос о том, истекают ли опционы тех компаний, которые ушли в 2022 году, и обращался ли кто-то из них за продлением, Мантуров заметил: "В 2022 году они выходили с неограниченным опционом, а решение о его ограничении было принято позже, в 2023 году. Так что давайте дождёмся 2025 года".

"Если, допустим, Volvo ушло, значит, они бренд автоматически забирают, или Mercedes. А если они будут возвращаться как собственники, то могут использовать свой бренд. Но я сильно сомневаюсь с точки зрения целесообразности для автопрома: мы уже сами не сильно хотели бы этого в ближайшее время", — добавил он.

Напомним, в настоящее время американские, европейские, японские и корейские автопроизводители официально свои автомобили в России не продают. При этом некоторые производители, продавая свои активы на территории нашей страны, оговорили возможность их обратного выкупа. Так, в частности, поступил концерн Hyundai.

В настоящее время на отечественном рынке из иностранных представлены в основном китайские компании, которые постоянно увеличивают число моделей автомобилей, предлагаемых российским клиентам.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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