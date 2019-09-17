Сечин пожаловался Путину на Минфин

Глава "Роснефти" обвинил Министерство финансов РФ в субъективности в вопросе предоставления льгот для освоения Арктики. По словам Игоря Сечина, ведомство планирует поддержать проекты освоения Арктики "Газпрома" и НОВАТЭКа, однако отвергает план "Восток ойла", хотя он практически им идентичен.

Сечин уже неоднократно обращался к Владимиру Путину с просьбой повлиять на принятие законопроекта Минвостокразвития по поддержке "Восток ойла". Однако до сих пор никакого ответа от главы государства не последовало.