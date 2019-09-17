Глава "Роснефти" обвинил Министерство финансов РФ в субъективности в вопросе предоставления льгот для освоения Арктики. По словам Игоря Сечина, ведомство планирует поддержать проекты освоения Арктики "Газпрома" и НОВАТЭКа, однако отвергает план "Восток ойла", хотя он практически им идентичен.
Сечин уже неоднократно обращался к Владимиру Путину с просьбой повлиять на принятие законопроекта Минвостокразвития по поддержке "Восток ойла". Однако до сих пор никакого ответа от главы государства не последовало.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.