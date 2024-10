Хэллоуин: макияж страшной красоты

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хэллоуин — это время для страшных историй, веселых костюмов и, конечно же, креативного и красивого макияжа. От классических образов до уникальных фантазий, выбор не ограничен.

Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Классика:

Вампир. Традиционный образ, который легко воссоздать. Не забудьте про бледный тон, красную помаду, черные тени и искусственные клыки.

Традиционный образ, который легко воссоздать. Не забудьте про бледный тон, красную помаду, черные тени и искусственные клыки. Ведьма. Полет фантазии безграничен. Можно выбрать классическую образ с зеленой кожей и "паутиной" на лице, или же создать более современный образ с ярким макияжем глаз.

Полет фантазии безграничен. Можно выбрать классическую образ с зеленой кожей и "паутиной" на лице, или же создать более современный образ с ярким макияжем глаз. Зомби. Не бойтесь играть с "ранами" и эффектом "разложившейся" кожи. Добавьте немного крови и готово.

Фантастические образы:

Фантастические существа. От эльфов до драконов — ваш выбор ограничен только вашей фантазией. Используйте яркие цвета, блестки, перья и красочные контактные линзы.

От эльфов до драконов — ваш выбор ограничен только вашей фантазией. Используйте яркие цвета, блестки, перья и красочные контактные линзы. Киногерои. Воплотите в жизнь любимого персонажа из фильма ужасов. Будь то Пеннивайз, Фредди Крюгер или Джейсон Вурхис, ваша креативность будет в центре внимания.

Воплотите в жизнь любимого персонажа из фильма ужасов. Будь то Пеннивайз, Фредди Крюгер или Джейсон Вурхис, ваша креативность будет в центре внимания. Скелет. Классический образ, который можно сделать по-разному. От минималистичного черно-белого макияжа до детализированного образа с рисунком костей на всем лице.

Необходимо обратить на особое внимание на следующие пункты:

Подготовка. Заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты, чтобы не спешить в последний момент.

Заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты, чтобы не спешить в последний момент. Практика. Потренируйтесь заранее нанести макияж. Это поможет вам увереннее чувствовать себя в день праздника.

Потренируйтесь заранее нанести макияж. Это поможет вам увереннее чувствовать себя в день праздника. Фиксация. Используйте фиксирующие спреи или пудру, чтобы ваш макияж продержался всю вечер.

Используйте фиксирующие спреи или пудру, чтобы ваш макияж продержался всю вечер. Безопасность. Будьте осторожны с использованием косметических средств, используйте только безопасные материалы и не наносите макияж на раны или поврежденную кожу.

Хэллоуин — это время для творческого самовыражения. Не бойтесь экспериментировать с образами, и вы определенно будете выглядеть отлично на празднике.

Уточнения

Хэ́ллоуи́н (или Хе́ллоуи́н; англ. Halloween, Hallowe'en, All Hallows Evening, All Hallows' Even, All Saints' Eve) — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, отмечается каждый год 31 октября.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.