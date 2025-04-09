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Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания

2:41
Недвижимость

Мы привыкли считать недвижимостью только дома, квартиры и участки. Но как быть, если речь идёт о машино-месте, асфальтовой площадке или недостроенном доме? Что из этого действительно подпадает под юридическое определение недвижимости, а что — нет?

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Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Что на самом деле считается недвижимостью

Пункт 1 статьи 130 ГК РФ определяет недвижимость как:

  • Всё, что тесно связано с землёй (земельные участки, недра).
  • Строения и здания, которые невозможно перенести без ущерба их назначению.
  • Машино-места, при условии физического и документального обособления.
  • Объекты, которые по закону считаются недвижимостью (например, суда и воздушные корабли, требующие госрегистрации).
  • Иное имущество, если закон его таковым признаёт.

Но именно из-за последнего пункта нередко возникают споры: можно ли, например, признать недвижимостью забор или асфальтированную стоянку?

Разъяснение Верховного суда

В 2015 году ВС РФ дал пояснения: недвижимость делится на "естественную" (земля, недра) и "рукотворную" (постройки). При этом наличие госрегистрации не обязательно: если есть фундамент — уже можно говорить о недвижимости. А вот асфальт без фундамента, даже на земле, — нет.

Жилая и нежилая недвижимость: в чём разница

Жилая: квартиры, комнаты, дома, признанные пригодными для проживания. Дом может считаться жилым, если он стоит на участке с соответствующим статусом (например, для ИЖС). Дачные дома без права на постоянное проживание — не жилые, хотя и капитальные.

Нежилая: склады, офисы, магазины, теплицы, больницы и даже церкви. Особняком стоят апартаменты — они популярны, дешевле и строятся без социальной нагрузки. Но в них нельзя прописаться, а статус жилья им официально не присвоен.

Гаражи и машино-места

Машино-места признаются недвижимостью при соблюдении условий обособления и кадастровой регистрации. Гараж — только если капитальный. Металлический "ракушечник" — это уже движимое имущество.

Почему всё это важно

Именно тип недвижимости влияет на:

  • Возможность её регистрации.
  • Налогообложение.
  • Законность сделок.

Если объект не подпадает под определение недвижимости, зарегистрировать на него право не получится. Поэтому важно заранее разобраться, что перед вами — недвижимость или нет.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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