Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания

Мы привыкли считать недвижимостью только дома, квартиры и участки. Но как быть, если речь идёт о машино-месте, асфальтовой площадке или недостроенном доме? Что из этого действительно подпадает под юридическое определение недвижимости, а что — нет?
Пункт 1 статьи 130 ГК РФ определяет недвижимость как:
Но именно из-за последнего пункта нередко возникают споры: можно ли, например, признать недвижимостью забор или асфальтированную стоянку?
В 2015 году ВС РФ дал пояснения: недвижимость делится на "естественную" (земля, недра) и "рукотворную" (постройки). При этом наличие госрегистрации не обязательно: если есть фундамент — уже можно говорить о недвижимости. А вот асфальт без фундамента, даже на земле, — нет.
Жилая: квартиры, комнаты, дома, признанные пригодными для проживания. Дом может считаться жилым, если он стоит на участке с соответствующим статусом (например, для ИЖС). Дачные дома без права на постоянное проживание — не жилые, хотя и капитальные.
Нежилая: склады, офисы, магазины, теплицы, больницы и даже церкви. Особняком стоят апартаменты — они популярны, дешевле и строятся без социальной нагрузки. Но в них нельзя прописаться, а статус жилья им официально не присвоен.
Машино-места признаются недвижимостью при соблюдении условий обособления и кадастровой регистрации. Гараж — только если капитальный. Металлический "ракушечник" — это уже движимое имущество.
Именно тип недвижимости влияет на:
Если объект не подпадает под определение недвижимости, зарегистрировать на него право не получится. Поэтому важно заранее разобраться, что перед вами — недвижимость или нет.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.