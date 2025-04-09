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Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель

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Общество

В последнее время в интернете только и говорят, что о "босоногой обуви". В ней и спортом занимаются, и по пляжу ходят, и детей тоже в неё обувают. Чем же она так полезна? О том, что такое "босоногая обувь", Pravda. Ru рассказал Константин Терновой, врач-травмотолог, ортопед, остеопат.

Полка для обуви
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Полка для обуви

Он считает, что её вообще вредно носить, потому что обувь без амортизации лишает ногу амортизирующих свойств.

"При ходьбе в такой обуви по твердой поверхности (по асфальту, по дорожкам) может повредиться стопа, коленный сустав. Это может даже повлиять на поясничный отдел позвоночника", — заявил врач.

Он добавил, что такую обувь можно использовать только на мягких поверхностях при прогулке по траве, по пляжу. Во всех остальных случаях она вредна.

Остеопат отметил, что для детей такая обувь тоже не будет полезна.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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