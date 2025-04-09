Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель

В последнее время в интернете только и говорят, что о "босоногой обуви". В ней и спортом занимаются, и по пляжу ходят, и детей тоже в неё обувают. Чем же она так полезна? О том, что такое "босоногая обувь", Pravda. Ru рассказал Константин Терновой, врач-травмотолог, ортопед, остеопат.
Он считает, что её вообще вредно носить, потому что обувь без амортизации лишает ногу амортизирующих свойств.
"При ходьбе в такой обуви по твердой поверхности (по асфальту, по дорожкам) может повредиться стопа, коленный сустав. Это может даже повлиять на поясничный отдел позвоночника", — заявил врач.
Он добавил, что такую обувь можно использовать только на мягких поверхностях при прогулке по траве, по пляжу. Во всех остальных случаях она вредна.
Остеопат отметил, что для детей такая обувь тоже не будет полезна.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
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