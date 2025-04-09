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Стоял во дворе, пил пиво — а в протоколе погоня по трассе

1:42
Авто

Сценарий, знакомый многим: вечер, припаркованная машина во дворе, бутылка пива — казалось бы, ничего страшного. Но для сотрудников ГАИ это идеальный момент для "успешного задержания". Хотя закон напрямую не запрещает пить в стоящем авто, права можно лишиться — и довольно легко.

пьяный водитель
Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain
пьяный водитель

Почему вас могут признать виновным, даже если вы никуда не ехали

Автоюрист поясняет: всё зависит от интерпретации. Если инспектор заявит, что вы двигались, пусть даже на 30 сантиметров, — это уже считается управлением в состоянии опьянения. А значит — лишение прав.

Именно на это и делают ставку некоторые сотрудники: обвинение, "свидетели" и давление. Иногда водителю приписывают целую "погоню", даже если он весь вечер провёл на одном месте. А дальше — суд, в котором всё зависит от доказательств.

Что делать, чтобы не стать жертвой

  • Никогда не пейте в авто, даже если машина стоит. Это — потенциальная ловушка.

  • Если уж пьёте — ведите непрерывную видеозапись. Видео с регистратора или телефона может стать единственным способом доказать, что вы не трогались с места.

  • Не отказывайтесь от медосвидетельствования, если предлагают пройти. Отказ приравнивается к признанию вины.

  • В протоколе обязательно указывайте своё несогласие, даже если всё кажется безнадёжным.

Реальность такова: инспекторы тоже "выполняют план", и если нет нарушителей — их можно "создать". Поэтому главный совет — осторожность и съёмка всего происходящего. Только так можно отбиться от неправомерных обвинений.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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