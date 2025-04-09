Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры
Смирение: если я не могу научить другого человека чему-то, может, не стоит поучать его?
ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом
Стоял во дворе, пил пиво — а в протоколе погоня по трассе
Густой, как сметана, но без вреда: чем греческий йогурт полезнее обычного

Как сделать пальцы длиннее без хирургии: 7 трюков от нутрициолога до маникюриста

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Пальцы — как визитная карточка. Они бросаются в глаза при рукопожатии, во время разговора, на фото с чашкой кофе. Хочешь, чтобы они выглядели утончённо? Есть несколько способов добиться этого — от упражнений до стильных лайфхаков. Делимся только тем, что реально помогает.

Маникюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Маникюр

Упражнения на подвижность

Разработка суставов и работа с мелкой моторикой помогают пальцам становиться гибче и визуально длиннее. Начни с простого:

  • Сжимай и разжимай кулаки с усилием.
  • Вытягивай каждый палец поочерёдно.
  • Делай круговые движения и лёгкое прокручивание.
  • Катай между пальцами небольшой шарик, не помогая себе другой рукой.

Творчество как тренировка

Вязание, лепка, набор текста, сбор пазлов — всё это мягко "вытягивает" пальцы и улучшает тонус мышц кистей. Сделай такие занятия частью рутины.

Массаж пальцев

Разминка улучшает кровообращение и снижает отёки. Массируй каждый палец от кончика к ладони, слегка растягивай, но без боли. Упражнения лучше делать вечером — расслабление на ночь только на пользу.

Мини-фитнес для кистей

Отжимания от стены, упражнения с гантелями, вис на перекладине — всё это не только укрепляет руки, но и помогает пальцам стать более изящными. Главное — регулярность и постепенность.

Визуальные трюки

Маникюр — мощный инструмент. Отдавай предпочтение овальной или "мягкий квадрат" форме, избегай ярких и тёмных лаков. Лучше выбрать нюдовые оттенки, которые сливаются с кожей. Тонкие кольца с вертикальным дизайном визуально вытягивают палец — именно то, что нужно.

Работа с фигурой

Лишний вес влияет и на пальцы — при похудении они тоже становятся стройнее. Сбалансированное питание и умеренные нагрузки помогут не только фигуре, но и рукам.

Убери отёки

Если пальцы часто отекают, стоит проверить здоровье — это может быть связано с почками, щитовидкой или сердцем. Прежде чем работать над внешним, проверь внутреннее — начни с врача.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Домашние животные
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки Аудио 
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Экономика и бизнес
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них Аудио 
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях
Наука и техника
Больше не звонят: как мошенники прячут вирус в привычных приложениях Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Последние материалы
Капитальный или временный: как один пункт в законе меняет статус здания
Необременительно вкусно: лазанья без суеты из того, что есть в холодильнике у каждой хозяйки
Эта обувь вредна и взрослым, и детям: ортопед развеял миф о пользе трендовых туфель
Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом
Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры
Смирение: если я не могу научить другого человека чему-то, может, не стоит поучать его?
ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом
Стоял во дворе, пил пиво — а в протоколе погоня по трассе
Как сделать пальцы длиннее без хирургии: 7 трюков от нутрициолога до маникюриста
Сводка с фронта: под Белгородом пропали около 200 боевиков ВСУ, Запад хочет поделить Чёрное море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.