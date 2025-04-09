ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом

Советская кухня оставила след не только в памяти, но и в международной гастрономии.
Некоторые блюда разошлись по миру — кто-то перенял рецепты, кто-то вдохновился подачей, а кое-где они и вовсе стали частью национального меню. Вот ТОП-5 блюд, которые переняли за рубежом.
1. Салат "Оливье" (в мире — Russian Salad)
Где популярен: Европа, Латинская Америка, Ближний Восток.
В Европе его называют Russian salad или Ensaladilla rusa.
Интересно: за рубежом часто удивляются, что "русский салат" в России называют… "Оливье".
2. Сельдь под шубой
Где замечена: Германия, Финляндия, страны Балтии.
Часто "шубу" адаптируют под местные продукты — заменяя свеклу на морковь или добавляя авокадо.
3. Борщ
Где любим: Польша, Украина, Германия, Канада, США.
Веганские версии борща популярны в США как "superfood soup" благодаря свекле.
4. Бефстроганов
Где готовят: Франция, США, Япония, Германия.
Это блюдо из говядины в сливочном соусе — одно из самых популярных "русских" блюд на экспорт.
Рецепт популярен ещё с эмиграции русской аристократии после революции.
5. Пельмени
Где встречаются: Китай, Корея, Канада, Германия.
В Израиле пельмени — обязательное блюдо на "русском" столе. Особенно в холодное время года.
Кухня СССР, несмотря на простоту, стала настоящим гастрономическим брендом в эмигрантской среде и даже за её пределами. Многие блюда адаптировались, изменились, но душа осталась та же — сытно, по-домашнему и с историей.
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