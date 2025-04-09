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ТОП-5 блюд из СССР, которые переняли за рубежом

3:18
Еда

Советская кухня оставила след не только в памяти, но и в международной гастрономии.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Некоторые блюда разошлись по миру — кто-то перенял рецепты, кто-то вдохновился подачей, а кое-где они и вовсе стали частью национального меню. Вот ТОП-5 блюд, которые переняли за рубежом.

1. Салат "Оливье" (в мире — Russian Salad)

Где популярен: Европа, Латинская Америка, Ближний Восток.

В Европе его называют Russian salad или Ensaladilla rusa.

  • Чаще всего добавляют тунец, ветчину или даже анчоусы.
  • В Испании и Италии он — основа для тапас или летнего перекуса.
  • Советская версия (с колбасой) распространилась в странах бывшего соцлагеря.

Интересно: за рубежом часто удивляются, что "русский салат" в России называют… "Оливье".

2. Сельдь под шубой

Где замечена: Германия, Финляндия, страны Балтии.

  • В восточной Европе и у немецких русскоязычных эмигрантов — новогодняя классика.
  • В Германии называют Hering im Mantel — "сельдь в пальто".
  • За рубежом часто выкладывают не слоями, а как рулет или мини-закуски.

Часто "шубу" адаптируют под местные продукты — заменяя свеклу на морковь или добавляя авокадо.

3. Борщ

Где любим: Польша, Украина, Германия, Канада, США.

  • Один из главных "экспортных" супов из Восточной Европы.
  • В Канаде борщ подают в украинских и русских кафе — со сметаной, хлебом и чесноком.
  • Польский barszcz и еврейский борщ — разновидности одного корня.
  • Даже в Японии и Китае его можно встретить в русских ресторанах.

Веганские версии борща популярны в США как "superfood soup" благодаря свекле.

4. Бефстроганов

Где готовят: Франция, США, Япония, Германия.

Это блюдо из говядины в сливочном соусе — одно из самых популярных "русских" блюд на экспорт.

  • В США часто называют Beef Stroganoff и подают с пастой или рисом.
  • Во Франции — как Boeuf Stroganov, подают даже в ресторанах haute cuisine (высокая кухня).
  • В Японии его адаптировали под соус демиглас и подают с рисом.

Рецепт популярен ещё с эмиграции русской аристократии после революции.

5. Пельмени

Где встречаются: Китай, Корея, Канада, Германия.

  • Сибирский аналог равиоли стал популярен у русскоязычной диаспоры.
  • В США и Канаде продаются в супермаркетах как Russian Dumplings.
  • В Европе нередко путают с варениками, но всё чаще учатся отличать.
  • В Южной Корее и Китае пельмени тоже в моде — под русским брендом.

В Израиле пельмени — обязательное блюдо на "русском" столе. Особенно в холодное время года.

Кухня СССР, несмотря на простоту, стала настоящим гастрономическим брендом в эмигрантской среде и даже за её пределами. Многие блюда адаптировались, изменились, но душа осталась та же — сытно, по-домашнему и с историей.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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