Тайная операция в двухкомнатной квартире и 8 килограммов за час: как сын Никаса Сафронова рискнул всем ради примирения с отцом

Сын Никаса Сафронова долгое время страдал от избыточного веса. Из-за этого отец даже не общался с ним: он хотел таким образом заставить сына похудеть.
Лука Затравкин действительно смог добиться впечатляющих результатов, однако у него оставалась проблема с обвисшей кожей. В результате Лука пошёл на крайнюю меру и решился на опасную подпольную операцию.
"На двухкомнатной квартире мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. И на следующий день предложили поехать немедленно домой, ведь квартиру уже новые владельцы пришли снимать", — вспомнил Лука в программе "Основано на реальных событиях".
Последствия не заставили себя ждать: вскоре у Затравкина случился инсульт. После этого Никас Сафронов переосмыслил своё отношение к сыну и больше ничего от него не требовал.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник; заслуженный художник Российской Федерации (2013) и народный художник Российской Федерации (2021), народный художник Республики Дагестан (2017).
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