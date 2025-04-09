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Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры

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Авто

Китайские авто резко подешевели, так автодилеры отреагировали на неподъемные кредиты.

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Фото: haval is licensed under Free More info
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Скидки на авто сейчас могут доходить до миллиона рублей, пишет KP. RU.

Интересно, что на автомобили резко упал и спрос, а у дилеров затоварены склады машинами 2024 года, которые нужно реализовывать.

Сейчас покупатель в таком положении, что сам может диктовать продавцу свои условия для покупки машины.

"При покупке машины не выбирайте редкие модели. Что касается легенды о "ломучести" китайских авто — это миф", — отметил эксперт Баканов.

Кстати, скидки могут составить 300-500 тысяч на отдельные машины. Торг может доходить до миллиона.

Уточнения

Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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