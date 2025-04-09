Самое время купить китайское авто: дилеры пошли на крайние меры

Китайские авто резко подешевели, так автодилеры отреагировали на неподъемные кредиты.
Скидки на авто сейчас могут доходить до миллиона рублей, пишет KP. RU.
Интересно, что на автомобили резко упал и спрос, а у дилеров затоварены склады машинами 2024 года, которые нужно реализовывать.
Сейчас покупатель в таком положении, что сам может диктовать продавцу свои условия для покупки машины.
"При покупке машины не выбирайте редкие модели. Что касается легенды о "ломучести" китайских авто — это миф", — отметил эксперт Баканов.
Кстати, скидки могут составить 300-500 тысяч на отдельные машины. Торг может доходить до миллиона.
Ди́лер (англ. dealer «торговец») на рынке ценных бумаг — профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.