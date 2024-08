Грубое отшелушивание и еще 4 привычки, которые портят вашу кожу

Правильный уход за кожей лица — это не только использование качественной косметики, но и избегание типичных ошибок, которые могут испортить внешний вид. Эксперты выделяют пять главных ошибок, которые часто допускают при уходе за лицом и которые могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Во-первых, чрезмерное или грубое отшелушивание может вызвать воспаление и гиперпигментацию. Использование слишком агрессивных средств или щёток может усугубить проблемы кожи.

Во-вторых, избыточное использование тоников после очищения не только не нужно, но и может вредить чувствительной или сухой коже. Многие забывают, что основное назначение тоника — подготовка кожи, а не её очищение.

Третья ошибка — игнорирование солнцезащитных средств. Длительное воздействие солнечных лучей без должной защиты может привести к пигментации, морщинам и даже к раку кожи.

Четвёртая ошибка — пренебрежение уходом за шеей и грудью. Эти области тоже требуют внимания, так как их кожа тоньше и быстрее теряет упругость. Использование бальзамов с пептидами и антиоксидантами помогает поддерживать здоровье кожи.

Наконец, привычка ложиться спать, не сняв макияж, блокирует поры и вызывает воспаления, что негативно сказывается на состоянии кожи.

Этих распространённых ошибок можно избежать, если соблюдать рекомендации дерматологов, что позволит дольше сохранять кожу здоровой и сияющей.

