Секреты борьбы с перхотью: советы врача-трихолога для здоровой кожи головы

Доктор Федорова пояснила, как избавиться от перхоти

Врач-трихолог Анастасия Федорова поделилась советами по уменьшению проявлений перхоти в домашних условиях. Перхоть часто вызывает дискомфорт из-за видимости на одежде, зуда и жирности кожи головы. Основной причиной может быть себорейный дерматит, однако есть и другие факторы, поэтому важно консультироваться с врачом-трихологом для поиска первопричины и компетентного ухода.

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Одним из методов контроля является правильное питание: избегание продуктов с комплексными углеводами, молока, шоколада и жирной пищи, а также обогащение рациона овощами и фруктами, что может снизить проявления перхоти на 40%. Важно соблюдать питьевой режим и ограничить потребление кофе.

Регулярный уход за волосами и кожей головы также имеет значение. Выбор подходящего шампуня и включение пилинга кожи головы помогут устранить шелушение. Рекомендуется использовать головные уборы из натуральных материалов, чтобы избежать сжатия кожи головы.

Стресс негативно сказывается на здоровье кожи головы, поэтому важно избегать стрессов и практиковать методы релаксации.