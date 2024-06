Секреты борьбы с перхотью: советы врача-трихолога для здоровой кожи головы

Врач-трихолог Анастасия Федорова поделилась советами по уменьшению проявлений перхоти в домашних условиях. Перхоть часто вызывает дискомфорт из-за видимости на одежде, зуда и жирности кожи головы. Основной причиной может быть себорейный дерматит, однако есть и другие факторы, поэтому важно консультироваться с врачом-трихологом для поиска первопричины и компетентного ухода.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain