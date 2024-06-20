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Уникальные способы использования английской соли для волос: кондиционер для объёма и скраб для кожи головы

Уход за волосами с английской солью: рецепты для объёма и чистоты локонов

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Английская соль, или сульфат магния, известна своими полезными свойствами не только для тела, но и для волос. Этот минерал содержит магний, серу и кислород — элементы, которые уже присутствуют в организме человека, что делает его безопасным для использования на локонах. Английская соль используется в косметических целях для увеличения объема волос и улучшения текстуры прядей.  Давайте рассмотрим несколько рецептов ухаживающих средств с этим ингредиентом от портала stylecraze.com.

Уход за волосами с английской солью: рецепты для объёма и чистоты локонов
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Для увеличения объема и текстуры волос

В чашке смешайте равные части английской соли и кондиционера для волос без сульфатов. Это поможет смягчить воздействие соли на локоны и улучшить её распределение. Нанесите полученную смесь на влажные, вымытые шампунем волосы. Обеспечьте равномерное распределение по всей длине, акцентируя внимание на корнях для придания объема. Оставьте смесь на 15-20 минут. Это время достаточно для того, чтобы соль успела выполнить свои функции по увеличению объема и удалению излишков масла с волос. Тщательно промойте шевелюру тёплой водой. Убедитесь, что вся соль и кондиционер полностью удалены, чтобы избежать ощущения сухости или липкости.

Скраб для кожи головы

Нанесите чашку английской соли на сухую кожу головы. Массируйте её мягкими движениями в течение 2 минут. Это поможет удалить излишки масла и сухие чешуйки с кожи головы. Оставьте соль на коже головы на 15-20 минут. Это время позволит ей сделать свою работу по очищению и увлажнению кожи. Тщательно смойте соль теплой водой. Затем вымойте волосы шампунем и используйте кондиционер по желанию для дополнительного ухода.

Общие рекомендации

  1. Перед использованием английской соли для волос рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию, особенно если у вас чувствительная кожа.
  2. Следите за реакцией вашей кожи и волос на соль, чтобы избежать пересушивания или раздражения.
  3. Используйте её в разумных количествах и не слишком часто, чтобы сохранить здоровье ваших волос и кожи головы.

Эти методы использования английской соли помогут вам достичь желаемых результатов по уходу за волосами, улучшив их текстуру и общее состояние.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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