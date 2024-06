Уникальные способы использования английской соли для волос: кондиционер для объёма и скраб для кожи головы

Английская соль, или сульфат магния, известна своими полезными свойствами не только для тела, но и для волос. Этот минерал содержит магний, серу и кислород — элементы, которые уже присутствуют в организме человека, что делает его безопасным для использования на локонах. Английская соль используется в косметических целях для увеличения объема волос и улучшения текстуры прядей. Давайте рассмотрим несколько рецептов ухаживающих средств с этим ингредиентом от портала stylecraze.com.

