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Ключевые ошибки некомпетентных косметологов: что стоит знать перед процедурами

Ошибки, которые указывают на непрофессионализм косметолога

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Дерматолог и косметолог — две разные специализации, и хотя дерматология требует глубоких знаний и образования, профессиональный путь косметолога часто начинается с медицинского колледжа или краткосрочных курсов. Однако это не всегда гарантирует достаточный уровень компетенции для выполнения сложных процедур.

Ошибки, которые указывают на непрофессионализм косметолога
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Например, перед проведением местной инъекционной анестезии необходимо проверить аллергическую реакцию и правильно выбрать препарат. Для некоторых процедур аппликационная анестезия может быть более эффективной и безопасной. Маскирование процедур под анестезией может скрыть важные симптомы, что опасно для здоровья.

Касательно средств ухода, косметологи могут ошибочно предлагать косметику для уменьшения пор, не учитывая, что размер пор зависит от физиологических особенностей кожи и генетики, а не только от ухода. Эффективнее будет использовать механические методы очистки с кожи, например, вакуумный аппарат.

Использование скрабов на основе сахара также является ошибкой, так как они могут быть слишком агрессивными для кожи лица. Химическое отшелушивание, такое как кислотные тоники и маски-пленки, предпочтительнее для более нежного и эффективного удаления отмерших клеток кожи.

Наконец, совет косметолога об обычных прогулках на солнце как решении проблем с кожей не соответствует реальности. Грамотный специалист понимает важность комплексного подхода, включающего сотрудничество с дерматологом и эндокринологом при лечении акне. Он также предупреждает о вреде солнечных лучей без защиты, которые могут ухудшить состояние кожи.

Эти примеры подчеркивают важность выбора квалифицированного косметолога, обладающего не только знаниями, но и пониманием индивидуальных особенностей каждого клиента для безопасного и эффективного ухода за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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