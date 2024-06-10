Грамотный уход за кожей: почему важно обращаться к специалисту при прыщах

Эксперт предупреждает: самостоятельное лечение прыщей может усугубить проблему

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гульнара Мирзабекова, эксперт по красоте и управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture, настоятельно предупреждает, что неправильный уход за кожей, особенно при наличии прыщей, может стать причиной хронического акне.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она подчеркивает, что при возникновении проблем с кожей важно обращаться к квалифицированным специалистам. Специалист отмечает, что избыточно сухая или жирная кожа может свидетельствовать о дефиците определенных веществ в организме. Мирзабекова призывает обратиться к врачу-дерматологу для получения профессиональной консультации и подбора подходящих средств для ухода за кожей.

Она подчеркивает важность предотвращения самолечения и необходимость правильного диагноза для эффективного решения проблемы, сообщает RuNews24.