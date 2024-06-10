Грамотный уход за кожей: почему важно обращаться к специалисту при прыщах

Гульнара Мирзабекова, эксперт по красоте и управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture, настоятельно предупреждает, что неправильный уход за кожей, особенно при наличии прыщей, может стать причиной хронического акне.
Она подчеркивает, что при возникновении проблем с кожей важно обращаться к квалифицированным специалистам. Специалист отмечает, что избыточно сухая или жирная кожа может свидетельствовать о дефиците определенных веществ в организме. Мирзабекова призывает обратиться к врачу-дерматологу для получения профессиональной консультации и подбора подходящих средств для ухода за кожей.
Она подчеркивает важность предотвращения самолечения и необходимость правильного диагноза для эффективного решения проблемы, сообщает RuNews24.
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