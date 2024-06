Лэшмейкер Кравченко поделилась трендовыми техниками наращивания ресниц на лето 2024 года

Your browser does not support the audio element.

В 2024 году популярные техники наращивания ресниц обеспечивают максимально естественный эффект. Эксперт в области наращивания ресниц, Татьяна Кравченко, отмечает, что классическое поресничное наращивание остается в тренде, особенно для светлых, русых девушек, которые предпочитают натуральность.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license