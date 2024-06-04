Лэшмейкер Кравченко поделилась трендовыми техниками наращивания ресниц на лето 2024 года

Трендовые техники наращивания ресниц на лето 2024: естественный взгляд

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2024 году популярные техники наращивания ресниц обеспечивают максимально естественный эффект. Эксперт в области наращивания ресниц, Татьяна Кравченко, отмечает, что классическое поресничное наращивание остается в тренде, особенно для светлых, русых девушек, которые предпочитают натуральность.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Еще одна востребованная техника — "классика с мокрым эффектом", которая придает ресницам объем и длину без использования туши. Также популярна техника "классика с загущением" или объем "1,5D", которая подходит для создания выразительного эффекта с подчеркнутым внешним уголком глаза. Одним из долговременных трендов остается эффект "двойной объем с лучиками", который может иметь множество вариаций в зависимости от пожеланий клиента и мастерства мастера. Разнообразие вариантов также обеспечивается использованием различных изгибов и оттенков естественных цветов ресниц.

Например, мастера могут использовать оттенки коричневого для более естественного вида. Техника наращивания с колорированием также позволяет добиться естественного эффекта путем сочетания различных цветовых оттенков, как сообщает Москва 24.