Касторовое масло для ресниц: миф или реальность

Действительно ли касторовое масло помогает росту ресниц

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Элизабет Тейлор была обладательницей выразительных глаз, во многом благодаря ресницам, которые у неё росли в два ряда. Однако не всем так повезло — у некоторых ресницы редкие, прямые или теряют густоту с возрастом из-за макияжа и неправильного ухода. Для улучшения состояния ресниц часто рекомендуют касторовое масло, утверждая, что оно делает ресницы пышными за несколько ночей. Но так ли это?

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Касторовое масло, производимое из семян клещевины, содержит рицинолевую кислоту, которая увлажняет кожу, предотвращает сухость и уменьшает воспаления. Хотя многие масла работают схожим образом, касторовое масло выделяется как стимулятор роста ресниц. Однако исследований его влияния на рост ресниц у людей почти не проводилось. Лишь одно исследование показало, что рицинолевая кислота может предотвращать облысение, подавляя синтез простагландина D2 (PGD2). Эксперты утверждают, что касторовое масло укрепляет ресницы и создает благоприятную среду для их роста.

Касторовое масло обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, защищая кожу и стержень волос от инфекций, которые могут вызвать выпадение ресниц. Но постоянное использование масла может вызвать закупорку пор и раздражение кожи. Перед применением рекомендуется протестировать масло за ухом или на верхнем веке рядом с бровью.

Для использования касторового масла следует наносить его на ночь в течение двух недель после демакияжа и умывания. Применять его можно с помощью щеточки для ресниц, аккуратно промазывая каждую ресничку и избегая попадания на слизистую. Утром масло нужно смыть мицеллярной водой.