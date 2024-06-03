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Касторовое масло для ресниц: миф или реальность

Действительно ли касторовое масло помогает росту ресниц

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Элизабет Тейлор была обладательницей выразительных глаз, во многом благодаря ресницам, которые у неё росли в два ряда. Однако не всем так повезло — у некоторых ресницы редкие, прямые или теряют густоту с возрастом из-за макияжа и неправильного ухода. Для улучшения состояния ресниц часто рекомендуют касторовое масло, утверждая, что оно делает ресницы пышными за несколько ночей. Но так ли это?

Действительно ли касторовое масло помогает росту ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Касторовое масло, производимое из семян клещевины, содержит рицинолевую кислоту, которая увлажняет кожу, предотвращает сухость и уменьшает воспаления. Хотя многие масла работают схожим образом, касторовое масло выделяется как стимулятор роста ресниц. Однако исследований его влияния на рост ресниц у людей почти не проводилось. Лишь одно исследование показало, что рицинолевая кислота может предотвращать облысение, подавляя синтез простагландина D2 (PGD2). Эксперты утверждают, что касторовое масло укрепляет ресницы и создает благоприятную среду для их роста.

Касторовое масло обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами, защищая кожу и стержень волос от инфекций, которые могут вызвать выпадение ресниц. Но постоянное использование масла может вызвать закупорку пор и раздражение кожи. Перед применением рекомендуется протестировать масло за ухом или на верхнем веке рядом с бровью.

Для использования касторового масла следует наносить его на ночь в течение двух недель после демакияжа и умывания. Применять его можно с помощью щеточки для ресниц, аккуратно промазывая каждую ресничку и избегая попадания на слизистую. Утром масло нужно смыть мицеллярной водой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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