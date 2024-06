Касторовое масло для ресниц: миф или реальность

Элизабет Тейлор была обладательницей выразительных глаз, во многом благодаря ресницам, которые у неё росли в два ряда. Однако не всем так повезло — у некоторых ресницы редкие, прямые или теряют густоту с возрастом из-за макияжа и неправильного ухода. Для улучшения состояния ресниц часто рекомендуют касторовое масло, утверждая, что оно делает ресницы пышными за несколько ночей. Но так ли это?

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license