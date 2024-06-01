Секреты молодости: что делает нас старше, чем мы есть

Никто не желает выглядеть старше своего возраста, но порой наш внешний вид может оставлять такое впечатление. Поговорив с экспертами, мы попытались выяснить, что именно делаем не так.
Одной из причин старения кожи является недостаточное использование средств с SPF. Загар может быть привлекателен, но без защиты от ультрафиолета кожа стареет быстрее. УФ-лучи могут привести к утолщению кожи и появлению морщин. Поэтому важно задуматься о защите кожи в любое время года.
Недостаток физической активности также может способствовать старению. Даже небольшая активность, такая как прогулки или использование общественного транспорта, может помочь поддерживать организм в тонусе, улучшая кровообращение и обмен веществ.
Избыток сахара в рационе также может ускорить процесс старения кожи. Сахар разрушает коллаген, что приводит к потере упругости кожи. Поэтому важно следить за потреблением сахара и предпочитать более здоровые варианты питания.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.