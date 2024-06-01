Секреты молодости: что делает нас старше, чем мы есть

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Скрытые факторы, которые могут придать вам вид старше вашего возраста

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Никто не желает выглядеть старше своего возраста, но порой наш внешний вид может оставлять такое впечатление. Поговорив с экспертами, мы попытались выяснить, что именно делаем не так.

Скрытые факторы, которые могут придать вам вид старше вашего возраста
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Одной из причин старения кожи является недостаточное использование средств с SPF. Загар может быть привлекателен, но без защиты от ультрафиолета кожа стареет быстрее. УФ-лучи могут привести к утолщению кожи и появлению морщин. Поэтому важно задуматься о защите кожи в любое время года.

Недостаток физической активности также может способствовать старению. Даже небольшая активность, такая как прогулки или использование общественного транспорта, может помочь поддерживать организм в тонусе, улучшая кровообращение и обмен веществ.

Избыток сахара в рационе также может ускорить процесс старения кожи. Сахар разрушает коллаген, что приводит к потере упругости кожи. Поэтому важно следить за потреблением сахара и предпочитать более здоровые варианты питания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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