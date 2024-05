Опасные компоненты в помаде: что следует избегать при выборе губной косметики

Качественная косметика должна быть безопасной для использования, особенно на лице. Важно внимательно изучать состав продуктов, чтобы избежать раздражений и аллергических реакций. В некоторых помадах можно найти четыре опасных компонента.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication