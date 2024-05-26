Опасные компоненты в помаде: что следует избегать при выборе губной косметики

Избегайте покупки помады, содержащей следующие четыре ингредиента

Качественная косметика должна быть безопасной для использования, особенно на лице. Важно внимательно изучать состав продуктов, чтобы избежать раздражений и аллергических реакций. В некоторых помадах можно найти четыре опасных компонента.

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Твердые парафины, происходящие из нефтепереработки, добавляются для увеличения стойкости помады. Однако они могут забивать поры, лишая кожу возможности дышать, что вызывает ощущение сухости и жажды. Кроме того, если парафин попадает в рот, он оставляет неприятный привкус на несколько часов.

Фенол и ментол, предназначенные для увлажнения губ, могут вызывать аллергические реакции и раздражения, делая кожу более чувствительной, особенно при низких температурах.

Циннаматы, добавляемые для ароматизации помады, могут содержаться в продуктах с ароматом розы или пудры. Хотя многие любят ароматизированные средства, циннаматы являются сильным аллергеном и могут вызывать сухость и воспаления у тех, кто к ним предрасположен.