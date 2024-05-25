Три мгновенных способа снять отечность с лица

Три быстрых метода, чтобы избавиться от отечности на лице

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отеки перед важным событием могут быть настоящей проблемой, особенно если нет под рукой привычных средств. Но не отчаивайтесь, ведь мы собрали для вас топ лайфхаков, которые помогут справиться с отеками всего за пару часов, не прибегая к профессиональной косметике. Первое, что следует сделать, это отказаться от утреннего кофе, поскольку кофеин может обезвоживать организм, заставляя его задерживать воду в тканях. Лучше заменить кофе на травяной чай или другие натуральные напитки и пить больше чистой воды в течение дня.

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Для борьбы с уже появившимися отеками отлично подходит лед. Просто используйте ледяные кубики, предварительно замороженные в отваре ромашки или зверобоя, чтобы усилить эффект. Однако при использовании льда в области лица и шеи следует быть осторожным, особенно если есть купероз, чтобы не ухудшить состояние сосудов.

Еще одним эффективным способом борьбы с отеками является применение чая наружно. Приготовьте заварку из нескольких пакетиков чая и остудите до комфортной температуры. Затем смочите ватные диски в чае и нанесите их на веки. Это поможет уменьшить отеки и можно даже проводить легкий массаж лица для лимфодренажа.