Секреты идеальных фото: три простых шага к безупречной позе

Три умных позы для элегантных фотографий

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы верим, что на вашем празднике вы планируете сделать множество фотографий с вашими близкими или друзьями. Вам, безусловно, хотелось бы разместить большую часть этих снимков в своих социальных сетях, избегая удаления из-за неподходящих поз. Мы консультировались с экспертами, которые поделились секретами, чтобы всегда хорошо выглядеть на фотографиях.

Фото: unsplash.com by Biel Morro bielmb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выпрямитесь: необходимо обратить внимание на осанку, так как это влияет на внешний вид на фото. Выпрямление спины, расправление плеч и немного поднятая голова в сторону камеры помогут избежать сгорбленной позы, которая может исказить фигуру. Руки на талии: используйте позу с одной рукой на талии и другой расслабленно опущенной вдоль тела. Не стесняйтесь приподнять руку от тела, чтобы создать эффект стройных рук и подчеркнуть талию. Найдите опору: визуально вытяните фигуру, опираясь на подпорки, такие как перила. Это помогает создать элегантную позу и интересный ракурс фотографии. Обратите внимание на то, чтобы фотограф снимал сбоку, чтобы не "сжать" вашу фигуру.