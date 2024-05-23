Лазерная эпиляция: противопоказания и рекомендации

Лазерная эпиляция: для кого и по каким причинам не рекомендуется пробовать

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция, популярная процедура удаления нежелательных волос, имеет ряд противопоказаний, часть из которых зависит от индивидуальных особенностей. Дерматолог Кристина Шепелева рассмотрела основные аспекты данной темы.

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Хронические заболевания, в том числе их хроническая форма, являются одним из основных противопоказаний. Важно открыто обсуждать с косметологом все медицинские особенности, такие как аллергии и инфекционные заболевания. Аутоиммунные расстройства, например, витилиго, также могут быть препятствием для проведения лазерной эпиляции.

Проведение лазерной эпиляции во время беременности требует особого внимания. Большинство косметологов рекомендует отказаться от процедуры как на ранних, так и поздних сроках беременности. Рекомендуется отложить процедуру до периода, когда прекращается кормление грудью.

Женщинам со светлой кожей стоит быть осторожными с проведением лазерной эпиляции после загара. Повышенный уровень меланина в загорелой коже может привести к серьезным ожогам под воздействием лазера, что может в дальнейшем вызвать рубцы и другие осложнения.