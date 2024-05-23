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Лазерная эпиляция: противопоказания и рекомендации

Лазерная эпиляция: для кого и по каким причинам не рекомендуется пробовать

1:15
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Лазерная эпиляция, популярная процедура удаления нежелательных волос, имеет ряд противопоказаний, часть из которых зависит от индивидуальных особенностей. Дерматолог Кристина Шепелева рассмотрела основные аспекты данной темы.

Лазерная эпиляция: для кого и по каким причинам не рекомендуется пробовать
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Хронические заболевания, в том числе их хроническая форма, являются одним из основных противопоказаний. Важно открыто обсуждать с косметологом все медицинские особенности, такие как аллергии и инфекционные заболевания. Аутоиммунные расстройства, например, витилиго, также могут быть препятствием для проведения лазерной эпиляции.

Проведение лазерной эпиляции во время беременности требует особого внимания. Большинство косметологов рекомендует отказаться от процедуры как на ранних, так и поздних сроках беременности. Рекомендуется отложить процедуру до периода, когда прекращается кормление грудью.

Женщинам со светлой кожей стоит быть осторожными с проведением лазерной эпиляции после загара. Повышенный уровень меланина в загорелой коже может привести к серьезным ожогам под воздействием лазера, что может в дальнейшем вызвать рубцы и другие осложнения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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