Выбор позы для сна: как она влияет на ваше здоровье

Выбор позы для сна является важным аспектом нашего здоровья, ведь проведенное в ней время влияет на наше самочувствие в течение дня. Рассмотрим три основные позы, которые принимают люди во время сна и их влияние на организм.
Поза на спине отличается ровным положением тела и считается полезной для позвоночника, уменьшая риск болей в спине и шее. Однако, беременным и страдающим апноэ лучше избегать этой позы.
Спящие на боку имеют меньше проблем с дыханием и облегчают боль в суставах. Эта поза рекомендуется для лиц, страдающих апноэ, а также помогает улучшить кровообращение.
Поза на животе, хоть и обеспечивает легкое дыхание, но оказывает давление на суставы, спину и шею. Она не рекомендуется специалистами, так как может вызвать дискомфорт и боли в спине и шее, а также способствовать появлению новых морщин на лице.
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