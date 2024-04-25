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Выбор позы для сна: как она влияет на ваше здоровье

Какая информация о тебе раскрывается через выбранную позу для сна

1:00
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Выбор позы для сна является важным аспектом нашего здоровья, ведь проведенное в ней время влияет на наше самочувствие в течение дня. Рассмотрим три основные позы, которые принимают люди во время сна и их влияние на организм.

Какая информация о тебе раскрывается через выбранную позу для сна
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поза на спине отличается ровным положением тела и считается полезной для позвоночника, уменьшая риск болей в спине и шее. Однако, беременным и страдающим апноэ лучше избегать этой позы.

Спящие на боку имеют меньше проблем с дыханием и облегчают боль в суставах. Эта поза рекомендуется для лиц, страдающих апноэ, а также помогает улучшить кровообращение.

Поза на животе, хоть и обеспечивает легкое дыхание, но оказывает давление на суставы, спину и шею. Она не рекомендуется специалистами, так как может вызвать дискомфорт и боли в спине и шее, а также способствовать появлению новых морщин на лице.

ЧТО О ВАС ГОВОРИТ ТО, КАК ВЫ СПИТЕ? [Psych2go на русском]
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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