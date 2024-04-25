Летние тренды маникюра: яркие оттенки для совершенного образа

Пять популярных стилей маникюра в летних цветах

0:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом, в традиционной палитре маникюра, возвращаются яркие и насыщенные оттенки, которые подчеркивают загар и прекрасно сочетаются с летней одеждой.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом сезоне особенно востребованы как пастельные, так и яркие цвета. Ниже перечислены главные тренды на предстоящий сезон: сливочно-желтый, желейно-розовый, лазурно-синий и мандариновый.

ТОП-5 ДИЗАЙНЫ МАНИКЮРА весна–лето 2024! КЛИЕНТЫ ТОЧНО ОЦЕНЯТ!