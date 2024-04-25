Летние тренды маникюра: яркие оттенки для совершенного образа
Пять популярных стилей маникюра в летних цветах
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Летом, в традиционной палитре маникюра, возвращаются яркие и насыщенные оттенки, которые подчеркивают загар и прекрасно сочетаются с летней одеждой.
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
В этом сезоне особенно востребованы как пастельные, так и яркие цвета. Ниже перечислены главные тренды на предстоящий сезон: сливочно-желтый, желейно-розовый, лазурно-синий и мандариновый.
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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова