Девять продуктов для быстрого омоложения кожи: естественные союзники вашей красоты

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Сглаживание морщин: список из 8 продуктов, включая авокадо

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Для быстрого омоложения кожи важно не только использовать подходящую косметику, но и обратить внимание на внутренние процессы организма. Этот список из 9 продуктов поможет достичь результатов быстрее, чем обычный крем для лица.

Сглаживание морщин: список из 8 продуктов, включая авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лосось, богатый омега-3, увлажняет кожу изнутри, помогая сохранить водный баланс и снизить стресс и раздражения. Имбирь, богатый антиоксидантами, борется со свободными радикалами и стимулирует выработку коллагена, особенно полезен для жирной кожи.

Темный шоколад, содержащий какао и теобромин, борется со старением на разных фронтах, налаживая циркуляцию и энергизируя клетки. Томаты, богатые ликопином, помогают защитить кожу от солнечного воздействия и пигментации.

Сладкий картофель, содержащий витамин А, повышает эластичность кожи и уменьшает морщины. Зеленый чай с кофеином и танином помогает снять отеки и темные круги под глазами.

Кокосовое масло, благодаря лауриновой кислоте и витаминам, увлажняет кожу и придает ей сияние. Авокадо, богатый жирными кислотами, помогает в регенерации клеток и борьбе с сухостью и морщинами.

Черника, помимо улучшения зрения, содержит полифенолы, которые борются с покраснениями и улучшают микроциркуляцию, помогая бороться с морщинами.

8 продуктов, которые ОМОЛОДЯТ ЛИЦО НА 10 ЛЕТ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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