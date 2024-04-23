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Борьба с избыточным весом: ключевые принципы здорового похудения от диетолога Стародубцевой

Как предотвратить повторное набирание лишних килограммов

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Избыточный вес и его связь с нарушениями в организме рассмотрены диетологом Лилией Стародубцевой. Она подчеркивает, что проблема лишних килограммов требует комплексного подхода и перестройки организма, а не только механического сброса веса.

Как предотвратить повторное набирание лишних килограммов
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она призывает анализировать состояние организма и источники избыточного веса, такие как работа ЖКТ, микрофлоры, и гормональный фон. По мнению специалиста, улучшение гормонального баланса и здоровое питание важны для достижения устойчивого снижения веса.

Стародубцева отмечает, что цифры на весах не должны быть единственной целью, а важно стремиться к счастливой и здоровой жизни.

Доктор разоблачает 3 мифа о похудении, диете и спорте - Доктор Джейсон Чанг
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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