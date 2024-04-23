Борьба с избыточным весом: ключевые принципы здорового похудения от диетолога Стародубцевой

Избыточный вес и его связь с нарушениями в организме рассмотрены диетологом Лилией Стародубцевой. Она подчеркивает, что проблема лишних килограммов требует комплексного подхода и перестройки организма, а не только механического сброса веса.
Она призывает анализировать состояние организма и источники избыточного веса, такие как работа ЖКТ, микрофлоры, и гормональный фон. По мнению специалиста, улучшение гормонального баланса и здоровое питание важны для достижения устойчивого снижения веса.
Стародубцева отмечает, что цифры на весах не должны быть единственной целью, а важно стремиться к счастливой и здоровой жизни.
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