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Как исправить проблему неправильного нанесения тонального крема и его некачественного распределения

Искусство нанесения тонального крема: как избежать ошибок

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Наивысшие надежды на тональный крем могут оказаться разочарованием, когда он не придаёт коже желаемого сияния, а, напротив, делает её менее привлекательной. Частые проблемы при его нанесении могут быть вызваны не самим кремом, а ошибками в его использовании.

Искусство нанесения тонального крема: как избежать ошибок
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Выбор не подходящего инструмента играет важную роль. Идеальный вариант зависит от плотности крема: мягкий спонж подходит для легкого покрытия, а скошенная кисть обеспечивает контроль над плотностью.

Нанесение слишком многого продукта может привести к созданию эффекта маски на лице. В таком случае, стоит попробовать удалить излишки влажным спонжем, чтобы достичь более естественного покрытия.

Торопливое нанесение может привести к неравномерному распределению крема, особенно если кожа ещё не впитала увлажняющие средства. Предварительное ожидание после нанесения уходовых продуктов позволит избежать этой проблемы.

Пренебрежение использованием базы перед нанесением крема может привести к тому, что основа не закрепится на коже и будет скапливаться в порах, снижая долговечность макияжа.

Кроме того, игнорирование особенностей кожи также может стать причиной неудачного нанесения тонального крема. Подбор продукта, учитывающего тип кожи и сезон, поможет избежать неприятных сюрпризов.

Как улучшить Тональный Крем?//адаптируем под особенности кожи
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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