Пищевые привычки с детства: как они влияют на наш вес

Какие пищевые привычки приводят к набору веса

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Психологи утверждают, что правильные пищевые привычки, заложенные с детства, помогают людям поддерживать стройную фигуру на протяжении всей жизни, в то время как те, кто страдает от избыточного веса, часто имеют проблемы с пищевым поведением, которые возникли в раннем возрасте. Эти привычки могли быть унаследованы от родителей и бабушек, считались традиционными в семье, но взрослые они могут привести к лишнему весу.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие дети слышали подобные фразы, как "Пока не доешь, не встанешь из-за стола!" или "У нас здесь свиней нет, чтобы за тобой убирать!". Такие наставления были обусловлены заботой о ребенке, однако они могут привести к тому, что человек не умеет слушать свой организм и привыкает доедать все, что находится на тарелке, даже если он уже чувствует себя полным.

Избавиться от таких привычек довольно сложно, но можно попробовать заменить большие тарелки на меньшие, чтобы постепенно привыкнуть к умеренному употреблению пищи и научиться слушать свои потребности.

Во многих семьях было принято начинать обед с супа, а завершать его мороженым. Эти привычки зачастую сохраняются и взрослом возрасте. Однако диетологи настоятельно рекомендуют употреблять сладости как самостоятельное блюдо, а не дополнять им обед или ужин.

В прошлом свежие овощи и фрукты были редкостью в холодное время года. Из-за этого у взрослых часто не сформирована привычка употреблять их ежедневно, хотя диетологи рекомендуют употреблять не менее пяти порций клетчатки в день, что составляет около 400 граммов фруктов и овощей.

Чаепития с печеньем или пряниками после еды могут наполнять душу теплом и уютом, однако калорийность такого завершения ужина часто превышает калорийность основного блюда. Лучше всего заменить сладкий чай на воду после еды, чтобы избежать лишних калорийных нагрузок.

Здоровые пищевые привычки. Как снижать вес легко?! Причины лишнего веса.