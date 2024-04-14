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Волшебные стрижки: ключ к омоложению на 10 лет

Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас начали появляться морщины и лицо потеряло свой прежний контур, не спешите обращаться к инъекциям или хирургическим процедурам. Иногда достаточно правильного ухода за кожей и выбора подходящей стрижки, чтобы вернуться к молодости. Вот несколько эффективных стрижек, которые могут вернуть вам десять лет.

Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Стрижка "драпированные слои" представляет собой вариацию на тему стрижки "Рейчел" или лесенки. Волосы стригутся по слоям, учитывая тип лица и цель клиента. Можно создать слои в области лица, чтобы скрыть брыли. Челка может помочь скрыть морщины и подчеркнуть красоту глаз, особенно если она густая. Эта стрижка подходит как для длинных, так и для средних волос, без слишком глубокой градуировки. Укладывать такую прическу легко при помощи круглой щетки, как к лицу, так и от него.

Перевернутый боб, также известный как "Пош спайс", это классический боб, который возвращается в моду. Он характеризуется объемным коротким затылком и удлиненными прядями к лицу. Эта стрижка имеет множество вариаций, от короткого пикси-боба до удлиненного каре, и может быть дополнена челкой. Он подходит практически для всех типов лиц и придает волосам невероятный объем, особенно тем, у кого тонкие волосы.

Стрижка "шегги", или лохматая стрижка, выстригается слоями с легкой небрежностью, что придает подвижность прическе и визуально омолаживает. Эта стрижка может скрыть недостатки лица, распределяя слои определенным образом, по желанию клиента. Она также добавляет объем волосам и легко укладывается, особенно подходит для создания небрежных волн с помощью спрея и плойки.

Как выглядеть моложе. Прически, которые молодят.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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