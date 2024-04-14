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Почему физические нагрузки не гарантируют похудение

Коротко и по делу: почему спорт не влияет на похудение

1:42
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В своем исследовании мира тела и процессов похудения эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения, Валентина Романова, ставит под сомнение распространенное убеждение о том, что физические нагрузки ведут к похудению. Наоборот, она рассматривает факторы, почему после марафонов и интенсивных тренировок вес может увеличиваться, а также разъясняет, почему запрет на еду не способствует снижению веса.

Коротко и по делу: почему спорт не влияет на похудение
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она обращает внимание на физиологические процессы в организме, объясняя, что жир не сжигается во время тренировки, а начинает расходоваться в период отдыха, когда энергия, поступающая с пищей, ниже затрат. Однако реальный расход калорий во время тренировки оказывается сравнительно невысоким, а снижение базового метаболизма после адаптации к нагрузкам может снизить это значение еще более.

Романова также ссылается на исследования, подтверждающие, что физическая активность не обязательно приводит к снижению веса, а организм адаптируется к увеличению нагрузки, компенсируя затраты энергии за счет снижения базового метаболизма и уменьшения активности в повседневной жизни.

Эксперт объясняет, что в организме встроен механизм экономии энергии, который может привести к росту веса после интенсивных тренировок. Она приводит примеры марафонщиков, которые набрали вес, а также объясняет механизмы сверхкомпенсации, при которых организм начинает компенсировать увеличение затрат энергии путем увеличения аппетита и снижения активности.

Романова призывает к более гибкому подходу к процессу снижения веса, учитывая биологические особенности организма и избегая экстремальных диет и тренировок.

Доктор разоблачает 3 мифа о похудении, диете и спорте - Доктор Джейсон Чанг
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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