Почему физические нагрузки не гарантируют похудение

В своем исследовании мира тела и процессов похудения эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения, Валентина Романова, ставит под сомнение распространенное убеждение о том, что физические нагрузки ведут к похудению. Наоборот, она рассматривает факторы, почему после марафонов и интенсивных тренировок вес может увеличиваться, а также разъясняет, почему запрет на еду не способствует снижению веса.
Она обращает внимание на физиологические процессы в организме, объясняя, что жир не сжигается во время тренировки, а начинает расходоваться в период отдыха, когда энергия, поступающая с пищей, ниже затрат. Однако реальный расход калорий во время тренировки оказывается сравнительно невысоким, а снижение базового метаболизма после адаптации к нагрузкам может снизить это значение еще более.
Романова также ссылается на исследования, подтверждающие, что физическая активность не обязательно приводит к снижению веса, а организм адаптируется к увеличению нагрузки, компенсируя затраты энергии за счет снижения базового метаболизма и уменьшения активности в повседневной жизни.
Эксперт объясняет, что в организме встроен механизм экономии энергии, который может привести к росту веса после интенсивных тренировок. Она приводит примеры марафонщиков, которые набрали вес, а также объясняет механизмы сверхкомпенсации, при которых организм начинает компенсировать увеличение затрат энергии путем увеличения аппетита и снижения активности.
Романова призывает к более гибкому подходу к процессу снижения веса, учитывая биологические особенности организма и избегая экстремальных диет и тренировок.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.