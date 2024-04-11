Правда о моркови: влияние на кожу и здоровье

Если употреблять морковь регулярно, как замену автозагара, какие последствия это может иметь

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый вирусный тренд из соцсетей предлагает альтернативу мальдивскому загару: "Ешьте морковь каждый день по несколько штук и получите мальдивский загар, не выезжая на Мальдивы". Блогеры, внедрившие этот продукт в свой рацион, демонстрируют результаты своих гастрономических экспериментов в прекрасном свете. Их посты украшают фотографии, на которых кожа девушек выглядит так, будто они только что вернулись из солярия.

Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако стоит ли верить в такие чудеса? И действительно ли морковь способна создать загар на коже? Морковь, несомненно, является ценным источником витаминов и клетчатки, укрепляющим иммунитет и улучшающим зрение. Однако она не является средством для получения автозагара, как утверждают некоторые.

Дерматологи отмечают, что при чрезмерном потреблении моркови может возникать каротинемия — состояние, при котором на коже появляется желто-оранжевая пигментация из-за содержания в моркови бета-каротина. Этот пигмент, проходя через кровоток, окрашивает верхний роговой слой кожи, особенно там, где кожа толще.

Чтобы добиться такого эффекта, необходимо съедать от трех до 10 морковок каждый день в течение нескольких недель. Однако стоит помнить, что эта "окраска" временная, и прекращение потребления моркови приведет к исчезновению "загара". Впрочем, для полного избавления от окрашивания потребуется процедуры пилинга у косметолога.

Несмотря на популярность этого тренда, важно помнить, что переизбыток витамина А, содержащегося в моркови, может быть токсичным для организма и вызвать различные проблемы со здоровьем, включая изменение цвета кожи и пигментации. Поэтому рекомендуется употреблять морковь в разумных количествах — 2-3 раза в неделю, например, добавляя ее в салат.

Вместо риска переизбытка витамина А, для достижения загара можно воспользоваться специальными увлажняющими лосьонами, постепенно окрашивающими верхний слой кожи, либо выбрать автозагар. Однако следует помнить и о мере при использовании солярия, который, помимо загара, может вызывать сухость кожи и стимулировать ее преждевременное старение.

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