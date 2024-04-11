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Правда о моркови: влияние на кожу и здоровье

Если употреблять морковь регулярно, как замену автозагара, какие последствия это может иметь

2:11
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Новый вирусный тренд из соцсетей предлагает альтернативу мальдивскому загару: "Ешьте морковь каждый день по несколько штук и получите мальдивский загар, не выезжая на Мальдивы". Блогеры, внедрившие этот продукт в свой рацион, демонстрируют результаты своих гастрономических экспериментов в прекрасном свете. Их посты украшают фотографии, на которых кожа девушек выглядит так, будто они только что вернулись из солярия.

Если употреблять морковь регулярно, как замену автозагара, какие последствия это может иметь
Фото: commons.wikimedia.org by Salix is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако стоит ли верить в такие чудеса? И действительно ли морковь способна создать загар на коже? Морковь, несомненно, является ценным источником витаминов и клетчатки, укрепляющим иммунитет и улучшающим зрение. Однако она не является средством для получения автозагара, как утверждают некоторые.

Дерматологи отмечают, что при чрезмерном потреблении моркови может возникать каротинемия — состояние, при котором на коже появляется желто-оранжевая пигментация из-за содержания в моркови бета-каротина. Этот пигмент, проходя через кровоток, окрашивает верхний роговой слой кожи, особенно там, где кожа толще.

Чтобы добиться такого эффекта, необходимо съедать от трех до 10 морковок каждый день в течение нескольких недель. Однако стоит помнить, что эта "окраска" временная, и прекращение потребления моркови приведет к исчезновению "загара". Впрочем, для полного избавления от окрашивания потребуется процедуры пилинга у косметолога.

Несмотря на популярность этого тренда, важно помнить, что переизбыток витамина А, содержащегося в моркови, может быть токсичным для организма и вызвать различные проблемы со здоровьем, включая изменение цвета кожи и пигментации. Поэтому рекомендуется употреблять морковь в разумных количествах — 2-3 раза в неделю, например, добавляя ее в салат.

Вместо риска переизбытка витамина А, для достижения загара можно воспользоваться специальными увлажняющими лосьонами, постепенно окрашивающими верхний слой кожи, либо выбрать автозагар. Однако следует помнить и о мере при использовании солярия, который, помимо загара, может вызывать сухость кожи и стимулировать ее преждевременное старение.

1 морковка в день - профилактика рака и не только. Польза моркови🥕
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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