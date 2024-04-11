Правда о моркови: влияние на кожу и здоровье

Новый вирусный тренд из соцсетей предлагает альтернативу мальдивскому загару: "Ешьте морковь каждый день по несколько штук и получите мальдивский загар, не выезжая на Мальдивы". Блогеры, внедрившие этот продукт в свой рацион, демонстрируют результаты своих гастрономических экспериментов в прекрасном свете. Их посты украшают фотографии, на которых кожа девушек выглядит так, будто они только что вернулись из солярия.
Однако стоит ли верить в такие чудеса? И действительно ли морковь способна создать загар на коже? Морковь, несомненно, является ценным источником витаминов и клетчатки, укрепляющим иммунитет и улучшающим зрение. Однако она не является средством для получения автозагара, как утверждают некоторые.
Дерматологи отмечают, что при чрезмерном потреблении моркови может возникать каротинемия — состояние, при котором на коже появляется желто-оранжевая пигментация из-за содержания в моркови бета-каротина. Этот пигмент, проходя через кровоток, окрашивает верхний роговой слой кожи, особенно там, где кожа толще.
Чтобы добиться такого эффекта, необходимо съедать от трех до 10 морковок каждый день в течение нескольких недель. Однако стоит помнить, что эта "окраска" временная, и прекращение потребления моркови приведет к исчезновению "загара". Впрочем, для полного избавления от окрашивания потребуется процедуры пилинга у косметолога.
Несмотря на популярность этого тренда, важно помнить, что переизбыток витамина А, содержащегося в моркови, может быть токсичным для организма и вызвать различные проблемы со здоровьем, включая изменение цвета кожи и пигментации. Поэтому рекомендуется употреблять морковь в разумных количествах — 2-3 раза в неделю, например, добавляя ее в салат.
Вместо риска переизбытка витамина А, для достижения загара можно воспользоваться специальными увлажняющими лосьонами, постепенно окрашивающими верхний слой кожи, либо выбрать автозагар. Однако следует помнить и о мере при использовании солярия, который, помимо загара, может вызывать сухость кожи и стимулировать ее преждевременное старение.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.