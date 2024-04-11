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Целлюлит: мифы, реальность и пути решения

Какие факторы способствуют образованию целлюлита и реально ли с ним бороться

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит, эта обыденная неприятность, вызывает тревогу многих женщин, подстерегая их на каждом шагу. Реклама усугубляет ситуацию, настойчиво утверждая необходимость избавиться от этих нежелательных "ямочек" на коже любой ценой. Однако наше представление о целлюлите зачастую не соответствует действительности.

Какие факторы способствуют образованию целлюлита и реально ли с ним бороться
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Взглянем на суть проблемы: целлюлит проявляется как неровности на коже, иногда напоминающие шкурку апельсина или творог. Хотя чаще всего он заметен на бедрах и ягодицах, местах соблазнительных для его появления, но также может встречаться на других участках тела. Но почему его нет у мужчин? Попросту потому, что они редко обращают на это внимание, в отличие от женщин, для которых это становится источником беспокойства.

Стоит ли нам беспокоиться о целлюлите? Врачи считают его скорее эстетическим недостатком, чем заболеванием. Это не воспалительный процесс, не влияющий на обмен веществ или показатели анализов. Однако важно не путать целлюлит с липедемой, состоянием, требующим внимания к дерматологу.

Миф о том, что целлюлит возникает только у людей с лишним весом, далек от истины. На самом деле, причины его появления могут быть разнообразны: наследственность, возраст, особенности кожи, гормональный фон и образ жизни. Даже стройные женщины часто сталкиваются с этой проблемой.

Но можно ли избавиться от целлюлита? Домашние методы обычно приносят лишь временное облегчение, а настоящий эффект дает салонная косметология: лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Средства с кофеином и ретинолом также могут помочь сгладить кожу и вернуть ей тонус, но только при регулярном и длительном использовании.

Как избавиться от целлюлита на бедрах? Почему появляется целлюлит? 📣
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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