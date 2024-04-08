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Секреты идеального макияжа для зрелой кожи: советы визажиста Тюриной

Советы визажиста Тюриной по макияжу для зрелой кожи: умные приемы и лайфхаки

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Моя семья » Красота и стиль

Макияж для зрелой кожи требует особого внимания и техники. Визажист Александра Тюрина поделилась основными принципами, которые следует учитывать при работе с кожей после 35 лет. Один из ключевых моментов — использование консилера. С возрастом кожа под глазами становится тоньше, поэтому консилер становится необходимым средством для скрытия темных кругов и несовершенств. Он должен быть на полтона светлее кожи лица.

Советы визажиста Тюриной по макияжу для зрелой кожи: умные приемы и лайфхаки
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для выравнивания тона кожи рекомендуется использовать тональный флюид с легкой текстурой. Тяжелые текстуры могут подчеркнуть морщины и рельеф кожи, поэтому важно выбирать более легкие формулы. Внимание также уделяется макияжу губ, так как с возрастом контур губ становится менее четким, а цвет бледнее. Рекомендуется использовать светлые оттенки помады для освежения образа без лишних акцентов.

СЕКРЕТ МАКИЯЖА ВСЕХ ЗВЕЗД
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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