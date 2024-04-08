Секреты идеального макияжа для зрелой кожи: советы визажиста Тюриной

Макияж для зрелой кожи требует особого внимания и техники. Визажист Александра Тюрина поделилась основными принципами, которые следует учитывать при работе с кожей после 35 лет. Один из ключевых моментов — использование консилера. С возрастом кожа под глазами становится тоньше, поэтому консилер становится необходимым средством для скрытия темных кругов и несовершенств. Он должен быть на полтона светлее кожи лица.
Для выравнивания тона кожи рекомендуется использовать тональный флюид с легкой текстурой. Тяжелые текстуры могут подчеркнуть морщины и рельеф кожи, поэтому важно выбирать более легкие формулы. Внимание также уделяется макияжу губ, так как с возрастом контур губ становится менее четким, а цвет бледнее. Рекомендуется использовать светлые оттенки помады для освежения образа без лишних акцентов.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.