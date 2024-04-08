Советы визажиста Егоровой: как наносить тональное средство на зрелую кожу

Визажист Егорова рекомендует следующие методы нанесения тональных средств на кожу с признаками зрелости

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Визажист Елена Егорова поделилась основными советами по нанесению тональных средств на зрелую кожу, учитывая изменения, которые происходят с возрастом. Она подчеркивает важность использования праймера, особенно в областях с активной мимикой, чтобы избежать эффекта маски.

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Рекомендуется выбирать увлажняющие формулы, такие как тональные муссы или BB-кремы, чтобы обеспечить свежий и натуральный финиш макияжа. Егорова также советует использовать кисть для нанесения тонального средства, чтобы избежать слишком плотного покрытия, при этом рекомендуется предпочтение отдавать кистям с натуральным ворсом. Она призывает также не забывать о гигиене и регулярно мыть кисти, чтобы избежать размножения бактерий.

В то же время вечерний макияж может быть дополнен использованием спонжа для создания особого эффекта.





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